Транспорт 18 мая 2023, 16:44 Автоэксперт Макаров рассказал, что обучение водителей такси безопасной езде снизит цену ОСАГО

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Самый простой способ снизить стоимость ОСАГО, это поднять уровень профессионализма и квалификации водителей. Об этом ИА «НСН» сообщил глава профсоюза столичного такси Александр Макаров.

После недавних изменений полис ОСАГО для таксистов достигает 160 тысяч рублей. При этом легальный доход извозчиков составляет в среднем 36 тысяч рублей в месяц. Таким образом честная работа становится почти невозможной.

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«Действия страховых компаний понятны — хотят увеличить свои доходы. <…> С другой стороны, не с того конца начали. Надо заниматься повышением профессионального уровня водителей такси, что снизит риски страховщиков. Тогда они не будут лепить с потолка», — отметил Макаров.

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