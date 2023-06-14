14 июня 2023, 19:46
Автоэксперт Ломанов рассказал, как будет выглядеть новая «Ока»
Автоэксперт Ломанов заявил, что новая «Ока» не будет напоминать советскую
Не стоит сравнивать новую машину «Ока» с советской, так как у них нет ничего общего. Таким мнением поделился автоэксперт Андрей Ломанов. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист положительно отнесся к идее возрождения старых брендов. Он заявил, что не видит проблемы в том, что под старыми названиями планируют продавать китайские автомобили. Специалист подчеркнул, что в России никогда не существовало полностью своего автопрома.
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«У нас не было никогда исключительно своего автопрома, все начиналось именно с лицензии. В данном случае, думаю, будет так же», — отметил Ломанов.
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