Транспорт 14 июня 2023, 19:46 Автоэксперт Ломанов рассказал, как будет выглядеть новая «Ока» Автоэксперт Ломанов заявил, что новая «Ока» не будет напоминать советскую

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Не стоит сравнивать новую машину «Ока» с советской, так как у них нет ничего общего. Таким мнением поделился автоэксперт Андрей Ломанов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист положительно отнесся к идее возрождения старых брендов. Он заявил, что не видит проблемы в том, что под старыми названиями планируют продавать китайские автомобили. Специалист подчеркнул, что в России никогда не существовало полностью своего автопрома.

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«У нас не было никогда исключительно своего автопрома, все начиналось именно с лицензии. В данном случае, думаю, будет так же», — отметил Ломанов.