Транспорт 21 февраля 2024, 14:04 Автоэксперт Ломанов рассказал, что россияне все чаще отказываются от спортивных машин

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Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с ИА НСН рассказал, что на фоне санкций россиянам все сложнее обслуживать спортивные машины. По его словам, именно эти версии стали самыми проблемными и капризными.

«Много версий было куплено в спортивном исполнении, которые достаточно капризные. Именно эти версии сегодня сложнее обслуживать и ремонтировать», — объяснил эксперт.

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Среди немецких брендов самыми доступными сейчас являются машины марки BMW. Они активно завозятся по параллельному импорту, добавил Ломанов.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» писало, что BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом.