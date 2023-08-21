Транспорт 21 августа 2023, 17:41 Автоэксперт Ломанов: отключение российских дилеров от ПО BMW и Audi коснется самых последних моделей

Читать 360tv в

Производители автомобилей BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. О том, как это скажется на пользователях, сообщил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, такое отключение не является критичным, автовладельцам станет недоступно лишь обновление функционала. Ограничения коснутся только самых последних моделей машин, которые сейчас не поставляются в Россию.

Реклама

Ломанов отметил, что вслед за BMW и Audi ограничить доступ к ПО смогут любые компании, ушедшие с отечественного авторынка.