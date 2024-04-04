Транспорт 04 апреля 2024, 15:23 Автоэксперт Логинов назвал мошенническими скидки в автосалонах до 40%

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Если автосалоны предлагают покупателям скидки в 30-40% на автомобили, то за этим может скрыватся мошенническая схема. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт и блогер Сергей Логинов.

По его словам, таких огромных скидок быть просто не может. Вполне возможно, что за ними скрываются подводные камни или продавцы хотят просто привлечь внимание клиентов, чтобы потом начать на них психологически давить.

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«Таких скидок — 30-40% — не бывает, это практически наверняка мошенничество или „разводка“ клиента», — подчеркнул эксперт.

Как добавил НСН, нередко покупателя завлекают скидками, а потом говорят, что модели нет в наличии и предлагают другую или навязывают кредит.

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