Транспорт 23 апреля 2024, 15:03 Автоэксперт Лигачев: своевременный техосмотр поможет избежать протечек жидкостей в машине

Читать 360tv в

Нередко водители сталкиваются с протечками технических жидкостей при наступлении теплой погоды. Недостаток масла или антифриза способен привести к поломке двигателя. Как избежать таких последствий, рассказал автоэксперт Константин Лигачев в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Специалист посоветовал соблюдать регламент технического осмотра.

Реклама

«Многие этим пренебрегают, считая, что если ничего не течет, то все в порядке. На самом деле это не так. Химический состав жидкостей со временем меняется, и она может закипать при более низкой температуре», — пояснил Лигачев.

По его словам, соответствующие неисправности необходимо внимательно отслеживать. Один из признаков — характерные пятна под автомобилем.