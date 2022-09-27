Автоэксперт Леонтьев рассказал, каким образом можно дооснащать упрощенные версии автомобилей | 360°

Транспорт 27 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Леонтьев рассказал, каким образом можно дооснащать упрощенные версии автомобилей

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Автоэксперт Андрей Леонтьев в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что в упрощенных версиях автомобилей можно ставить дополнительное оборудование, но только определенного производителя.

«Конструктивно автомобили, которые сейчас продают в упрощенной комплектации, предполагали наличие всех электронных систем. Поставить на уже проданный автомобиль все недостающие системы можно. Другое дело, что автомобиль был рассчитан на системы определенного производителя, поэтому ставить надо только их», — сообщил он.

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Эксперт уточнил, что самостоятельная установка какого-либо оборудования может лишь ухудшить эксплуатационные качества машины.

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«Современный автомобиль — крайне сложное устройство, которое нельзя обслуживать с помощью кувалды, отвертки и пассатиж. Гаражный сервис — это рудимент. К сожалению, у нас осталось представление, что можно купить какую-то деталь и добавить ее в свой автомобиль, но это не так. Современные автомобили рассчитаны под определенную настройку ABS или любой другой электронной системы безопасности. Пойти в гараж и поставить на упрощенную версию Lada систему ABS от Mercedes не получится. Это будет небезопасно», — резюмировал Леонтьев.

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