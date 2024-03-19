Транспорт 19 марта 2024, 15:56 Автоэксперт Кукарин: задняя часть машины наиболее подвержена коррозии

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Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин рассказал, какие точки в автомобиле ржавеют быстрее всего. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Он отметил, что наиболее подвержена коррозии задняя часть машины. Речь идет о нише запасного колеса со стороны земли, колесных арках, местах крепления подрамника или подвески. Именно туда обычно летит грязь и вода во время движения.

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Специалист также посоветовал обратить внимание на состояние порогов. Этот элемент сильно страдает из-за скопления влаги и песка.