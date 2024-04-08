Транспорт 08 апреля 2024, 15:35 Автоэксперт Кукарин: машина с разными зазорами между кузовными деталями, вероятно, попадала в тяжелое ДТП

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Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в беседе с «Газетой.Ru» назвал разные зазоры между кузовными деталями признаком того, что автомобиль мог попадать в тяжелое ДТП.

Если там что-то демонтировалось, то после ремонта болтовые соединения подкрашивают, а это, по словам Кукурина, будет заметно.

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Узнать, что автомобиль попадал в аварию, можно и по способу нанесения шовного герметика. Как пояснил автоэксперт, нанести герметик «по-заводскому» практически невозможно.