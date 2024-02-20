Транспорт 20 февраля 2024, 16:20 Автоэксперт Кованов: машину «Соболь Next» не выпустили в 2012 году из-за отсутствия спроса

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Группа «ГАЗ» планировала производить «Соболь Next» в 2012 году, однако позже выпуск машин отменили. Причиной этому стал низкий спрос, сообщил автоэксперт Алексей Кованов сайту Motor.ru.

По его словам, тогда анализ рынка показал, что минивэны, фургоны и бортовые грузовики такого формата вряд ли будут востребованы. Только в начале 2020-х «Соболь» появился на рынке в версии NN, сообщили «Известия».

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Отмечается, что компания «ГАЗ» в ближайшей перспективе планирует выпустить «Соболь» с полным приводом, силовыми бамперами и большими колесами.