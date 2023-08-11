11 августа 2023, 23:38
Автоэксперт Ковалев посоветовал покупать машины в конце года, чтобы получить скидки
При покупке машины можно значительно сэкономить, следуя ряду правил. Перечислил их руководитель пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«Как часто говорят менеджеры автосалонов, лучший способ расположить их к себе — это наличие у клиента реального желания купить автомобиль, а также материальной возможности это сделать», — отметил специалист.
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Он добавил, что скидку можно получить при переходе на неформальное общение с сотрудником салона. Лучше всего покупать машины в конце года, так как в этот период дилеры стремятся выполнить годовой план и продают авто дешевле.
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