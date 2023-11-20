Транспорт 20 ноября 2023, 19:06 Автоэксперт Кондрашов призвал насторожиться, если на парковке не сработал пульт бесключевого доступа

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Один из признаков того, что машину собираются угнать, — это внезапно севшая батарейка в пульте бесключевого доступа. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

Он объяснил, что угонщики нередко промышляют на парковках торговых центров. Когда человек выходит из машины, они глушат сигнал пульта бесключевого доступа. Как правило, владелец думает, что в пульте села батарейка и закрывает машину ключом.

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Пока водитель идет менять зарядное устройство, преступники беспрепятственно угоняют авто.

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