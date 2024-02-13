Транспорт 13 февраля 2024, 17:11 Автоэксперт Колодочкин: соблюдение разумной дистанции поможет предотвратить ДТП в гололед

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Соблюдение автомобилистом разумной дистанции поможет избежать аварий в сложных погодных условиях и при гололедице на дороге. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой».

По его словам, необходимо придерживаться средней дистанции. Также при гололеде водителю следует выбрать средний ряд на многополосных шоссе. Крайний правый ряд лучше оставить автобусам и электробусам, левый — любителям агрессивной езды.

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«В любом случае, когда гололед, езда опасна, какая бы совершенная у вас машина ни была и какой бы вы замечательный водитель ни были», — напомнил Колодочкин.