Автоэксперт Колодочкин посоветовал не использовать некачественный бензин

Использование некачественного бензина может спровоцировать крайне негативные последствия для автомобиля. Таким мнением поделился эксперт Михаил Колодочкин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист заявил, что из-за плохого бензина может снизиться качество работы авто. Кроме того, дешевое топливо способно привести к необходимости капитального ремонта всего автомобиля, сообщило Nation News.

«Если, допустим, заливается низкооктановый бензин, и вы прослушиваете возникновение детонации, то можете мотор загубить, понадобится капремонт. Это самое плохое, что может быть. Детонация — вредный процесс, если вы поставите цель специально загубить мотор, вы его загубите», — пояснил эксперт.