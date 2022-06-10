facebook_pixel
    10 июня 2022, 19:44

    Автоэксперт Колодочкин посоветовал не использовать некачественный бензин

    Арина Бобкова

    Использование некачественного бензина может спровоцировать крайне негативные последствия для автомобиля. Таким мнением поделился эксперт Михаил Колодочкин, передала «Вечерняя Москва».

    Специалист заявил, что из-за плохого бензина может снизиться качество работы авто. Кроме того, дешевое топливо способно привести к необходимости капитального ремонта всего автомобиля, сообщило Nation News.

    «Если, допустим, заливается низкооктановый бензин, и вы прослушиваете возникновение детонации, то можете мотор загубить, понадобится капремонт. Это самое плохое, что может быть. Детонация — вредный процесс, если вы поставите цель специально загубить мотор, вы его загубите», — пояснил эксперт.