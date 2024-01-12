Транспорт 12 января 2024, 16:45 Автоэксперт Колодочкин порекомендовал менять моторное масло в машине на пробеге 15 тысяч километров

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Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобилистам, что моторное масло в машине можно менять на пробеге 15 тысяч километров, но есть один нюанс.

В случае, когда автомобиль регулярно движется в пробках или двигатель работает под нагрузкой, этот показатель следует уменьшить вдвое.

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«В основном это 15 тысяч километров — рекомендация, которая сделана на основе собственных испытаний. Но это без учета нагрузок», — сообщил Колодочкин.

Автоэксперт призвал перестать проводить опыты над автомобилем, а вместо этого довериться существующим правилам.