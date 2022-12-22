22 декабря 2022, 16:27
Автоэксперт Колодочкин поддержал идею «зимней амнистии» для автомобилистов
Автоэксперт Михаил Колодочкин оценил предложение об амнистии для автомобилистов по штрафам за разметку и парковку на фоне аномальных снегопадов. Об этом написал RT.
«Если дело касается именно нарушений правил, связанных с разметкой, то есть напрямую с погодными условиями, то я поддерживаю предложение», — сказал Колодочкин.
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Он добавил, что глупо штрафовать водителей за разметку во время аномальных погодных условий.
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Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освобождать от штрафов автомобилистов за нарушение разметки в условиях снегопадов.
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