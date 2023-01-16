Транспорт 16 января 2023, 13:47 Автоэксперт Колодочкин оценил предложение депутата Власова убрать с дорог бетонные полусферы

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Автоэксперт Михаил Колодочкин оценил предложение депутата Госдумы Василия Власова заменить дорожные заграждения в виде полусферы на более заметные. Об этом написал RT.

По его словам, смысл в этой инициативе есть, поскольку такие заграждения трудно отличить от скоплений снега на дороге в зимнее время года.

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При этом автоэксперт добавил, что вместе существующих ограждений стоит делать более яркие.

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«Я не знаю, на что именно их можно заменить. Если только на что-то более высокое и более яркое», — добавил Колодочкин.