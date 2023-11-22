Транспорт 22 ноября 2023, 18:58 Автоэксперт Колодочкин: опытные водители предпочтут бумажные права электронным из-за технических сбоев

Читать 360tv в

Опытные водители с большим стажем все равно продолжат возить с собой бумажные права, даже если цифровые приравняют к физическим. Об этом RT рассказал автоэксперт Колодочкин.

Он отметил, что сама по себе инициатива полезна, потому что не создаст проблем, если водитель забыл документ. Однако большинство все равно не откажутся от физических прав, добавил «Крым 24».

Реклама

«Водители с опытом и стажем лучше десять раз перестрахуются, положат в карман все бумажные документы, чтобы никто не мог придраться. А юные водители, наоборот, будут радоваться», — подытожил автоэксперт.

Авторы: