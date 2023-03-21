Транспорт 21 марта 2023, 14:06 Автоэксперт Кирилл Савченко рассказал об опасности коррозии для машины

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После зимы на машинах нередко появляются следы коррозии, и их необходимо быстро устранить. Об этом «Известиям» рассказал руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК: MALL Кирилл Савченко.

Автоэксперт отметил, что коррозия не всегда связана с сезонностью. Она также иногда возникает после ремонта, предполагающего замену какой-либо детали. Иногда после подобных манипуляция появляется ржавчина. Причем запускать проблему нельзя, потому что она очень быстро распространяется.

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«Главное — вовремя заметить повреждение. После длительных поездок лучше проверять автомобиль на наличие сколов», — посоветовал Кирилл Савченко.

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Он добавил также, что существует множество антикоррозийных средств, которыми можно обработать автомобиль. Особое внимание стоит уделить зоне у лобового стекла, аркам и капоту.

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