Транспорт 28 августа 2023, 23:33 Автоэксперт Киреенко заявил, что запах топлива в салоне может возникать из-за пробоя бака

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Запах бензина в салоне может свидетельствовать о наличии проблем с машиной. Автомобильный эксперт, владелец одного из региональных сервисов Николай Киреенко рассказал о главных причинах его появления. Об этом сообщила ТСН24.

Среди основных причин специалист выделил негерметичность топливной магистрали или трубки залива топлива в бак.

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В первом случае из строя могут выходить резинотехнические изделия, такие как прокладка на крышке топливного бака на бензонасосе. Также запах может попадать в салон из-за негерметичности уплотнения форсунок на блоке двигателя.

«При такой неисправности существует вероятность воспламенения моторного отсека из-за утечки топлива. Правда, шанс этого невелик», — отметил Киреенко.

Во втором случае причиной нарушений может быть коррозия.