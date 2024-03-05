Транспорт 05 марта 2024, 18:08 Автоэксперт Киреенко призвал после окончания зимы проверить в машинах моторное масло, антифриз и тормозную жидкость

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Тульский автоэксперт Николай Киреенко в беседе с «ТСН 24» дал советы автомобилистам, как подготовить автомобиль к весне.

Первым делом эксперт обратил внимание на замену моторного масла. Несмотря на то, что регламент диктует о его замене через каждые 15-20 тысяч километров, лучше сократить это значение до 7,5-10 тысяч километров.

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После зимы стоит проверить уровень антифриза и тормозной жидкости. Если видна нехватка, необходимо долить до определенного уровня. Самое главное, как заметил Киреенко, использовать жидкости тех же цветов, что уже были залиты.

Обслуживаемый аккумулятор необходимо пополнить дистиллированной водой до полного погружения пластин, а необслуживаемый — зарядить от сетевого устройства, добавил эксперт.