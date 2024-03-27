Транспорт 27 марта 2024, 17:16 Автоэксперт Киреенко посоветовал менять резину при первом потеплении тем, кто ездит только днем

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Во многие российские регионы приходит первое настоящее тепло, однако не стоит торопиться «переобувать» машину. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал автоэксперт, механик Николай Киреенко.

Он объяснил, что даже при повышении темепратуры до +15 градусов по ночам бывают заморзки. И люди, которые выезжают на работу рано утром, рискуют попасть в аварию на летних шинах.

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«Эстакады и мосты в таком случае могут покрываться инеем и промерзать. На летней резине же есть риск не справиться с управлением», — предупредил Киреенко.

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