Транспорт 17 января 2024, 16:59 Автоэксперт Киреенко порекомендовал водителям проверить состояние салонного фильтра при частом запотевании окон

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Автоэксперт Николай Киреенко в беседе с «ТСН 24» рассказал, что конденсат на окнах автомобиля образуется чаще всего из-за перепада температур при избытке влаги в салоне машины. Причиной также могут послужить влажные вещи внутри транспорта. По словам эксперта, сперва следует проверить состояние салонного фильтра, исправность дефлекторов и заслонок рециркуляции.

Также важно пользоваться кондиционером — он поможет снизить влажность в салоне. Обдув следует переводить на лобовое стекло, чтобы конденсат исчезал быстрее. Однако в морозы такие правила не работают.

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В редких случаях можно прибегнуть к использованию специальной автохимии, предназначенной для предотвращения запотевания окон, добавил Киреенко.