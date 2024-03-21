Транспорт 21 марта 2024, 13:50 Автоэксперт Киреенко: частичная потеря мощности авто — признак неисправности бензонасоса

Читать 360tv в

Поломка бензонасоса, который отвечает за подачу топлива из бака в двигатель, может привести к неустойчивой работе мотора. Какие сигналы указывают на необходимость замены детали, рассказал механик Николай Киреенко в беседе с «ТСН24».

По его словам, один из признаков — частичная потеря мощности. В такой ситуации автомобиль подергивается, внезапно замедляется и вибрирует.

Реклама

«Особенно явно это проявляется при движении в гору и на высоких оборотах», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что об изношенном состоянии бензонасоса свидетельствует наличие писка, скрипа и гула со стороны устройства.