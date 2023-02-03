Транспорт 03 февраля 2023, 18:27 Автоэксперт Казаченко рассказал, на сколько на самом деле подорожали шины Автоэксперт Казаченко опроверг сведения о росте стоимости шин на 60%

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Вопреки распространенному мнению о том, что цены на автомобильные шины увеличились на 60%, рост их стоимости не превысил 40%. Такими сведениями поделился вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в среднем прирост стоимости шин составил порядка 15%. Иностранные модели в редких случаях обошлись покупателям на 40% дороже предыдущих значений. При этом доля импортных шин на рынке составила порядка 50%.

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«Нет никакого роста цен на 60%, есть рост цен на 40% на импортные покрышки больших диаметров, потому что это производится либо в США, либо в Японии, либо в Корее. Китай на некоторые позиции вообще подешевел по сравнению с прошлым годом», — пояснил эксперт.

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