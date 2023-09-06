Транспорт 06 сентября 2023, 17:22 Автоэксперт Казаченко посоветовал водителям поменять дворники в машине с началом сезона дождей

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с изданием «Москва 24» посоветовал автомобилистам перед началом сезона дождей поменять дворники в машинах.

По его словам, их стоит обновлять в сентябре-октябре, затем в январе и потом в апреле-мае.

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Наружные зеркала следует обработать антидождем — специальным водоотталкивающим составом. Таким образом у водителя станет лучше обзор. Это средство стоит в районе трех-пяти тысяч рублей, добавил Казаченко.