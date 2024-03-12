Транспорт 12 марта 2024, 13:41 Автоэксперт Казаченко назвал непродолжительной тенденцию на снижение стоимости легковых немецких машин

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с ИА НСН сообщил, что тенденция на снижение стоимости легковых немецких машин будет недолгой. Она связана, прежде всего, с уменьшением закупочных цен и общим затовариванием рынка.

«Это временное снижение, дальнейшей оттепели по ценам ждать не стоит. Курс доллара немного упал, закупку можно производить по другому курсу. Также наблюдается большое затоваривание», — пояснил Казаченко.

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Из-за того, что у некоторых продавцов стояли нераспроданными машины еще с 2022 года, это и привело к снижению стоимости.

Ранее СМИ писали, что средние цены на новые легковые автомобили с начала 2024 года снизились на 1–3%.