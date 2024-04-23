Транспорт 23 апреля 2024, 14:24 Автоэксперт Кацубо назвал опасными поездки на зимней резине летом

Читать 360tv в

Некоторые водители не спешат менять зимнюю резину на летнюю, желая сэкономить. Однако использование таких шин в теплое время года является опасным, сообщил автоэксперт Игорь Кацубо в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, полимерная смесь, которую используют при изготовлении зимних покрышек, рассчитана на минусовую температуру. При жаре сцепление с поверхностью теряется полностью.

Реклама

В таких условиях протектор размягчается и буквально размазывается по асфальту. Как результат — нестабильная устойчивость на виражах и занос, добавил специалист.