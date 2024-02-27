Транспорт 27 февраля 2024, 13:08 Автоэксперт Канаев предложил дать водителям возможность оплачивать штраф за парковку со скидкой

Читать 360tv в

Водителям стоит предоставить возможность оплачивать с 50% скидкой любые автомобильные штрафы, которые не представляют опасности для окружающих. Такое мнение выразил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, с учетом этого абсолютное большинство автомобилистов оплатят штраф достаточно оперативно. Подобная идея не вызовет ухудшения ситуации, как многие думают, подчеркнул Канаев.

Реклама

Отмечается, что размер штрафа устанавливают регионы. Так, в Москве он составляет пять тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.