Транспорт 11 декабря 2023, 15:30 Автоэксперт Канаев одобрил идею создания полосы для общественного транспорта на трассе М-7

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Выделенная полоса для общественного транспорта на трассе М-7 в Москве и Подмосковье позитивно повлияет на безопасность при перевозке людей. Об этом RT сообщил автоэксперт Сергей Канаев.

По его словам, в случае пробки автобус будет идти по своей полосе, что хорошо для пассажиров При этом Канаев добавил, что за счет полосы для общественного транспорта пропускная способность для автомобилей резко уменьшится.

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Автоэксперт отметил, что трасса М-7 востребована у людей, которые передвигаются на общественном транспорте.

Ранее СМИ писали, что в качестве эксперимента планируется создать выделенную полосу для общественного транспорта на трассе М-7.