Транспорт 02 марта 2023, 13:05 Автоэксперт Канаев назвал хорошей инициативу об изменении правил размещения камер контроля скорости

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею депутата заксобрания Петербурга Павла Крупника об изменениях правил размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на дорогах. Об этом написал RT.

Как заметил автоэксперт, идея об изменении правил хорошая, но трудновыполнимая.

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«Данный вопрос должен быть решен как минимум министром МВД, чтобы он дал указания. Если нет обозначения знаков по скоростям, запрета обгона или таблички о фотовидеофиксации, то эти дела должны отправляться на утилизацию», — сказал Канаев.

Он также добавил, что бороться с коммерсантами, которые устанавливают камеры фото- и видеофиксации, должно законодательство.