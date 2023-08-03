Транспорт 03 августа 2023, 17:21 Автоэксперт Кадаков заявил, что скептически относится к штрафам за среднюю скорость

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В России планируют ввести штрафы за среднюю скорость. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что к такому решению есть много вопросов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, на данный момент нет точной информации о том, как определять, насколько водитель превысил среднюю скорость.

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«Он мог превышать среднюю скорость на 100 километров в час, потом остановиться где-то в кармане, постоять и просто медленно ехать. В итоге у него средняя скорость на 20 превысилась», — пояснил Кадаков.

Он подчеркнул, что постановление имеет много «мелких нюансов», которые пока не решены. Эксперт посоветовал пока воздержаться от введения таких штрафов.