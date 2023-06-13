Транспорт 13 июня 2023, 15:44 Автоэксперт Кадаков заявил, что будет непросто создать недорогой народный автомобиль

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Задача создать небольшой и бюджетный автомобиль, который будет популярен у народа, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

«Потому что разработать небольшой народный автомобиль, да еще такой, чтобы он был хорошим и современным, да ещё чтобы он стоил адекватных денег, — это гораздо более тяжелая трудоемкая задача, чем разработать дорогой автомобиль, например AURUS. Это отдельная большая история», — сказал эксперт.

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По его словам, идея выпускать китайские автомобили под брендом «Ока» неплоха. Потому что так больше шансов, что россияне обратят внимание на машину под родной маркой, чем на такую же — под иностранной.

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