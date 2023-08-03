Транспорт 03 августа 2023, 22:48 Автоэксперт Кадаков выступил за запрет электросамокатов в крупных российских городах

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Автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предложил запретить электросамокаты в крупных городах. Об этом сообщил RT.

Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении обязательной процедуры технического осмотра для электросамокатов в России.

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Кадаков подчеркнул, что сейчас непонятно, как реализовать идею на практике. Поэтому он предложил запретить такие транспортные средства, так как они представляют опасность для пешеходов, уточнило «Агентство Бизнес Новостей».