03 августа 2023, 22:48
Автоэксперт Кадаков выступил за запрет электросамокатов в крупных российских городах
Автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предложил запретить электросамокаты в крупных городах. Об этом сообщил RT.
Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении обязательной процедуры технического осмотра для электросамокатов в России.
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Кадаков подчеркнул, что сейчас непонятно, как реализовать идею на практике. Поэтому он предложил запретить такие транспортные средства, так как они представляют опасность для пешеходов, уточнило «Агентство Бизнес Новостей».
Электросамокаты
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