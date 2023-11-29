Транспорт 29 ноября 2023, 16:43 Автоэксперт Кадаков: водитель должен понимать возможности своего авто в разных погодных условиях

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Водители должны понимать и знать, как поведет себя их автомобиль в условиях снегопада, гололедицы и тумана. Об этом сообщил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сайту телеканала «Звезда».

По его словам, при отсутствии такого понимания водитель не будет знать, с какой скоростью ему нужно ехать. В любом случае, при ухудшении видимости из-за сложных погодных условий ее следует сбавить.

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Кадаков посоветовал неопытным водителям притормаживать с разной степенью резкости для понимания дистанции и тормозного пути.