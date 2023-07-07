Транспорт 07 июля 2023, 11:40 Автоэксперт Кадаков: стоимость автомобилей может увеличиться более чем на 15% из-за снижения курса рубля

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Импортные автомобили могут подорожать более чем на 15% на фоне стремительного снижения курса рубля относительно доллара и евро. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, если курс рубля не вернется к своим прежним позициям, то цены могут подняться как на новые отечественные авто, так и на подержанные машины.

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Автоэксперт отметил, что стремительный рост цен может произойти только у небольших компаний, крупные игроки авторынка могут повременить с подъемом стоимости благодаря хорошим запасам.