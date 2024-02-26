Транспорт 26 февраля 2024, 18:53 Автоэксперт Кадаков: россияне ездят на старых машинах из-за слишком высоких цен на новые

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В России стремительно стареет автопарк. Водители продолжают ездить на старых машинах не из-за сентиментальной привязанности к ним, а по причине слишком высоких цен на новые авто. Об этом сообщил главредактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире ОТР.

По словам эксперта, старение отечественного автопарка приводит к увеличению аварийности и смертности на дорогах. Относительно новой можно считать машину от трех до семи лет, при этом поездки на авто старше 20 лет превращаются в лотерею.

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«Когда люди говорят: у меня машине 27 лет, и мне больше ничего не надо, я буду на ней ездить, это печально. Это просто говорит о покупательской способности населения», — отметил Кадаков.