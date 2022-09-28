Автоэксперт Кадаков раскритиковал качество иранских машин | 360°

Транспорт 28 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Кадаков раскритиковал качество иранских машин

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Иран наладил производство автомобилей, однако их качество остается на среднем уровне. Такой информацией поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что крупнейшие иранские производители авто Iran Khodro и Saipa значительно отстают по качеству производства от Китая. По его словам, подобные автомобили там производили примерно семь-десять лет назад.

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По словам специалиста, россияне вряд ли станут приобретать машины из Ирана, если их завезут на рынок.

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