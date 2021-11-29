Автоэксперт Кадаков предупредил об опасности использования старых дворников

Главред издания «За рулем» Максим Кадаков объяснил, чем опасно использование старых щеток стеклоочистителя, передает «Вечерняя Москва».

Кадаков заметил, что использование старых дворников чревато лишними тратами на ремонт авто и опасными ДТП. Он обратил внимание на то, что щетки ухудшают обзорность и портят стекло.

«Оно покрывается мелкими рисками, с таким затертым стеклом очень тяжело ездить, особенно в вечернее и дождливое время, когда все эти риски оборачиваются тысячами зайчиков от света фонарей и фар других автомобилей», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Он рассказал, что грамотное обслуживание поможет сделать дворники долговечнее. Их нужно регулярно очищать с помощью теплой воды и тряпки, и желательно менять раз в сезон.