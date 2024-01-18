18 января 2024, 15:51
Автоэксперт Кадаков посоветовал водителям воздержаться от дальних поездок во время снегопада
Главный совет водителям зимой — воздержаться от дальних поездок во время снегопада и сильных морозов. Об этом изданию RT сообщил автоэксперт и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.
Во время снегопадов на дорогах образуется ледяное покрытие, которое ухудшает сцепление шин с покрытием. Также отсутствует нормальная видимость трассы, написал сайт mkset.ru.
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Кадаков призвал автомобилистов не забывать о других участниках движения и быть предельно внимательным, даже если машина хорошо справляется со скользкой дорогой.
Дороги
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