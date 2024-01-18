Транспорт 18 января 2024, 15:51 Автоэксперт Кадаков посоветовал водителям воздержаться от дальних поездок во время снегопада

Читать 360tv в

Главный совет водителям зимой — воздержаться от дальних поездок во время снегопада и сильных морозов. Об этом изданию RT сообщил автоэксперт и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

Во время снегопадов на дорогах образуется ледяное покрытие, которое ухудшает сцепление шин с покрытием. Также отсутствует нормальная видимость трассы, написал сайт mkset.ru.

Реклама

Кадаков призвал автомобилистов не забывать о других участниках движения и быть предельно внимательным, даже если машина хорошо справляется со скользкой дорогой.