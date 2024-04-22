22 апреля 2024, 12:49
Автоэксперт Кадаков посоветовал ставить машину в закрытый паркинг при сильном ветре
Нет никакого способа предотвратить повреждения автомобиля во время сильного ветра в городе. В такую погоду машину нужно ставить в закрытый паркинг или гараж, сообщил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT.
По его словам, самый очевидный совет — не парковать авто под деревьями, которые в любой момент могут упасть. Также лучше постараться не ставить машину близко под окнами зданий, поскольку сильный ветер может срывать какие-то предметы с подоконников.
Реклама
В случае повреждения авто из-за деревьев, компенсировать ущерб будет управляющая компания, которая должна следить за их состоянием, сообщил «Петербургский дневник».
Машины
Реклама
Реклама