Автоэксперт Кадаков посоветовал россиянам покупать шины заранее

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в связи с тем, что на рынке автомобильных шин могут возникнуть проблемы, покупать зимний комплект покрышек лучше заранее. Об этом написала Lenta.ru.

Оптимальным временем для покупки Кадаков назвал весну или лето.

«В выигрыше окажутся люди, которые купили шины вчера или неделю назад или которые купят их, скажем, завтра, потому что послезавтра будет дороже. То есть если человек понимает, что ему осенью придется покупать новый комплект зимних шин, то лучше это сделать сейчас, на исходе зимнего сезона, когда цены не такие пока еще высокие, потому что осенью явно будет намного дороже», — пояснил автоэксперт.

По поводу летних шин автоэксперт посоветовал не волноваться, несмотря на то что некоторые производители заявили о приостановке работы в России. Их, на взгляд Кадакова, должно быть достаточно в продаже.

Трудно предсказать, когда наступит совсем какой-то коллапс. Кадаков добавил, что может прийти такой момент, когда шин не будет вообще.