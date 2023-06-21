Транспорт 21 июня 2023, 11:32 Автоэксперт Кадаков посоветовал проверить электронику и фреон, если кондиционер перестал охлаждать

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Кондиционер в машине летом — одна из самых необходимых вещей, но, если он вдруг перестал охлаждать воздух, то причин может быть несколько. Об этом радиостанции Sputnik рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Во-первых, речь может идти о проблемах с электрикой, которую лучше проверить в сервисе. Еще одна причина — это недостаток фреона.

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«Чтобы ее выявить, надо запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Одна трубка должна быть намного холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально», — отметил автоэксперт.

Если же разницы температур нет, то фреон ушел. В этом случае надо заправить его обратно. Это можно сделать самостоятельно или в сервисе.

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