Транспорт 10 января 2024, 11:36 Автоэксперт Кадаков посоветовал чаще прогревать двигатель при экстремальных морозах

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При сильных морозах до -30 градусов не стоит пренебрегать прогревом двигателя, более того, лучще делать это почаще. Об этом радио Sputnik рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он объяснил, что при падении температур до -15 он прогревает машину по утрам несколько минут, пока не дернется стрелка охлаждающей жидкости. А потом начинает ехать плавно на низких скоростях. Если же на улице экстремальный мороз, то стоит прогреть двигатель с вечера. Потом встать как можно раньше и снова завести машину.

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«Потом иду завтракать, собираюсь и сажусь не в теплую — двигатель опять за пару часов успевает остыть — но все-таки в машину, которая заводится без проблем и прогревается быстрее. Но это в критические морозы, если надо обезопасить себя от возможной ситуации, когда вообще двигатель не запускается», — отметил Максим Кадаков.

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