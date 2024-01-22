Транспорт 22 января 2024, 15:50 Автоэксперт Кадаков порекомендовал покупать моторные масла, отвечающие требованиям производителя автомобиля

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Если у вас нет возможности покупать моторное масло западного бренда, можно обратить внимание на те продукты, которые отвечают требованиям производителя автомобиля. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, ни один автомобильный концерн не выпускает масло самостоятельно.

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«Если нет фирменного масла, которое привык покупать автомобилист, то вполне можно использовать другие масла, но которые отвечают требованиям производителя автомобиля», — добавил Кадаков.

Он также отметил, что на сегодняшний день существует много масел отечественного производства, которые подходят для двигателей иномарок.