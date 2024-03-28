Транспорт 28 марта 2024, 16:24 Автоэксперт Кадаков поддержал решение увеличить число допустимых ошибок во время сдачи экзамена на права

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Решение увеличить число допустимых ошибок до семи при сдаче экзамена на права — это правильный шаг. Таким мнением поделился с RT автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, в России очень мало начинающих водителей могут сдать экзамен с первого раза. А теперь больше человек смогут получить права, при этом не урожая безопасности других участников дорожного движения.

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«Реально на безопасность движения это никак не повлияет… Другое дело, что как они сыграют в реальности, мы сможем узнать только после того, как это будет применяться на практике», — отметил автоэксперт.

Напомним, новые правила при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения вступят в России с 1 апреля.

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