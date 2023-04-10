Транспорт 10 апреля 2023, 17:57 Автоэксперт Кадаков поддержал идею смягчить наказание за забытые документы на машину

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Депутаты разработали законопроект, согласно которому предлагают смягчить наказание за отсутствие при себе документов на автомобиль, и это правильное решение, потому что сегодня есть возможность проверить все данные в электронных базах. Об этом RT рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, забытые документы никак не влияют на безопасность дорожного движения. Поэтому остается неясным, почему за их отсутствие нужно так серьезно наказывать.

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«Машину можно пробить по номерному знаку, сейчас есть электронные базы, можно увидеть, что машина не в угоне и так далее. Почему нужно человека штрафовать и отправлять автомобиль на штрафстоянку — не очень понятно», — сказал Максим Кадаков.

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