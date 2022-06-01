Автоэксперт Кадаков оценил бюджетный китайский аналог Rolls-Royce

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о китайском автомобиле Hongqi H5, которые некоторые называют бюджетным Rolls-Royce. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, «китайцы идут в правильном направлении», но вряд ли Hongqi действительно заменит Rolls-Royce. Кадаков объяснил, что большую роль играет известность бренда.

«Если представить два абсолютно одинаковых автомобиля: на одном висит эмблема Rolls-Royce, а на втором Hongqi, то это будут машины по разной цене», — отметил эксперт.