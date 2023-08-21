21 августа 2023, 19:12
Автоэксперт Кадаков: отключение россиян от ПО Mercedes-Benz ударит по владельцам машин
Владельцы машин понесут большие убытки из-за отключения от фирменного программного обеспечения Mercedes-Benz, Audi и BMW. Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как обслуживать транспорт в таких условиях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По словам специалиста, в подобных условиях дилерские центры начнут искать обходные пути. Но это повлияет на время и качество техобслуживания. Они будут пытаться подключаться к ПО через другие страны с другими паролями, подменяя IP. Однако подобные методы не всегда эффективны.
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«Можно в Казахстан везти машину обслуживать, но по виду видно, что машина продана в России и эксплуатируется там. Все очень сложно», — подчеркнул Кадаков.
Машины
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