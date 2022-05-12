Автоэксперт Кадаков объяснил, каких правил следует придерживаться при выборе подержанного авто

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал исследование портала naavtotrasse.ru, в котором говорится, что Volkswagen Polo является самым надежным подержанным автомобилем, а также рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе подержанного авто. Об этом написало ИА Nation News.

Кадаков отметил, что исследование надежности является крайне сложной вещью. Машина как минимум должна быть проверенной временем, то есть присутствовать на рынке не один год.

На его вгляд, «самого надежного автомобиля» не существует, однако при покупке машины с пробегом стоит придерживаться простых правил, чтобы она прослужила как можно дольше.

«Когда вы берете подержанную машину, следует выбирать популярную модель — ее будут проще потом продать, найти какие-то запчасти. Эти авто более исследованы, их проще ремонтировать. Лучше покупать машины без технических наворотов. То есть желательно обойтись без турбомотора, с обычным гидроавтоматом. Дальше уже нужно смотреть расклад по моделям. Я не сторонник того, чтобы возводить или говорить в превосходной степени о каком-либо автомобилей. Нет беспроблемных машин. Что-нибудь, где-нибудь обязательно болит», — сказал Кадаков.